عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

لقاء سويدان
لقاء سويدان

فاجأت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بنشر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهى ترتدي فستان زفاف وتضع اللمسات الأخيرة لاستعدادات الزفاف ما جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر ومن سيكون عريس المستقبل بعد النجم حسين فهمي زوجها السابق. 

لقاء سويدان بفستان الزفاف
لقاء سويدان بفستان الزفاف
لقاء سويدان بفستان الزفاف
لقاء سويدان 
لقاء سويدان

انفصال لقاء سويدان وحسين فهمي

وانفصلت الفنانة لقاء سويدان عن الفنان حسين فهمي منذ سنوات، حيث تحدثت عن تفاصيل علاقتهما في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: أنا شخصية جريئة ومبزعلش من كدا، وأنا متطلقتش من حسين فهمي بسبب الغيرة، ولكن هو كان شخص غيور عليا لأنه بيحبني. 

https://www.instagram.com/reel/C61FOPeMl10/?igsh=MWUxMDVycW5mcml1Nw%3D%3D

واستكملت لقاء سويدان، قائلة: “أنا من النوع اللي بيسمع كلام اللي بيحبه ويتجوزه بس لازم هو كمان يخليني احترمه ويبقى راجل بمعنى الكلمة، الرجولة مش ذكورة وصوت عالي ولا استعراض قوة ولكن الرجولة إني احترم عقليته وأحب الطريقة اللي بيتعامل بيها معايا”.

 وأوضحت: “اللي لفت نظري في حسين فهمي مش جماله خالص ولكن اللي لفت نظري الطريقة اللي كان بيتعامل معايا بها، واشتغلنا في مسرحية سوا وبعد سنتين اتجوزنا وخلال السنتين دول حسين كان بيتعامل معايا بشكل مشوفتش شاب بيتعامل معايا زيه، كان بيحبني جدا وأنا كنت بحبه وبيغير عليا أكتر ما أنا بغير عليه، وخلال فترة جوازنا عمره ما خانني ومكنش عندي شك لحظة أنه هيخونني علشان كده مكنتش بغير عليه، بس هو راجل شرقي أوي ومكنش بيخليني أخرج مع أصحابي وده كان سبب الانفصال”.

لقاء سويدان حسين فهمي فستان لقاء سويدان إنفصال لقاء سويدان وحسين فهمي زواج لقاء سويدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

بيان عاجل من المترو عن حقيقة حريق بقطار في محطة مار جرجس

ارتفاع الأسعار 50%| شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان.. تفاصيل

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

موضوعات متعلقة

اليوم .. إنطلاق الدورة الثالثة من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة

هدى الإتربي: باسم سمرة كاريزما وموهبة مرعبة

باسم سمرة عن نجاح دوره بمسلسل "العتاولة": المخرجين بيدوني مساحة للإبداع

محمد عادل إمام يشكر جمهور السعودية لهذا السبب

يسرا: كنت مرعوبة وأنا بتصور أفيش فيلم "شقو" لهذا السبب

كريم السبكي: اسكريبت فيلم "شقو" يسمح بوجود جزء ثان

مؤثر.. باسم سمرة يتحدث عن دوره بفيلم "عمارة يعقوبيان"

مجتهدة ومريحة .. إياد نصار يتحدث عن أحدث تعاون مع دينا الشربيني

ترشيحاتنا

كم عدد الأشهر الحرم .. محظور فيها القتال لهذا السبب

عصابة التيك توك وجيجي غنوي| فتاة لبنانية بمرمى النيران.. إيه الحكاية؟

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

رسميا| غرناطة يلحق بـ«ألميريا» لدوري الدرجة الثانية الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد

المزاج غالى .. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بالمقاهي بدون تصريح

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوكلت شيبس كوكيز.. أحلى من المحلات

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

طريقة عمل سمك بلطى مع أرز الصيادية| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

فيديو

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

منذ عام 2003.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-