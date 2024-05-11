هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

فاجأت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بنشر فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهى ترتدي فستان زفاف وتضع اللمسات الأخيرة لاستعدادات الزفاف ما جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر ومن سيكون عريس المستقبل بعد النجم حسين فهمي زوجها السابق.

لقاء سويدان بفستان الزفاف

لقاء سويدان بفستان الزفاف

لقاء سويدان بفستان الزفاف

لقاء سويدان

لقاء سويدان

انفصال لقاء سويدان وحسين فهمي

وانفصلت الفنانة لقاء سويدان عن الفنان حسين فهمي منذ سنوات، حيث تحدثت عن تفاصيل علاقتهما في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية، قائلة: أنا شخصية جريئة ومبزعلش من كدا، وأنا متطلقتش من حسين فهمي بسبب الغيرة، ولكن هو كان شخص غيور عليا لأنه بيحبني.

https://www.instagram.com/reel/C61FOPeMl10/?igsh=MWUxMDVycW5mcml1Nw%3D%3D

واستكملت لقاء سويدان، قائلة: “أنا من النوع اللي بيسمع كلام اللي بيحبه ويتجوزه بس لازم هو كمان يخليني احترمه ويبقى راجل بمعنى الكلمة، الرجولة مش ذكورة وصوت عالي ولا استعراض قوة ولكن الرجولة إني احترم عقليته وأحب الطريقة اللي بيتعامل بيها معايا”.

وأوضحت: “اللي لفت نظري في حسين فهمي مش جماله خالص ولكن اللي لفت نظري الطريقة اللي كان بيتعامل معايا بها، واشتغلنا في مسرحية سوا وبعد سنتين اتجوزنا وخلال السنتين دول حسين كان بيتعامل معايا بشكل مشوفتش شاب بيتعامل معايا زيه، كان بيحبني جدا وأنا كنت بحبه وبيغير عليا أكتر ما أنا بغير عليه، وخلال فترة جوازنا عمره ما خانني ومكنش عندي شك لحظة أنه هيخونني علشان كده مكنتش بغير عليه، بس هو راجل شرقي أوي ومكنش بيخليني أخرج مع أصحابي وده كان سبب الانفصال”.