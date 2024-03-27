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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نهال عنبر: دوري في مسلسل بدون سابق إنذار» مختلف وجديد| خاص

نهال عنبر
نهال عنبر

أعربت الفنانة نهال عنبر عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “بدون سابق إنذار” الذى يشارك فى النصف الثاني من الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت نهال عنبر فى تصريح لموقع “صدي البلد”: أنها تقدم دور والدة آسر ياسين، وأن فكرة المسلسل نالت إعجابها منذ قراءة الورق، لافتة إلى أن العمل سيحمل العديد من الأحداث .

وأضافت نهال عنبر، أن هذه ليست المرة الأولي للتعاون مع الفنان آسر ياسين، وأن العمل مع المخرج هاني خليفة أيضًا مميز دائمًا.

وعن انتشار المسلسلات ذات الـ15 حلقة ضمن الموسم الرمضاني 2024؛، قالت الفنانة نهال عنبر إن الجمهور يميل أكثر للمسلسلات القصيرة ، وأن عدد الحلقات يعتمد على فكرة وسيناريو المسلسل.

ويعرض مسلسل “بدون سابق إنذار ” على قنوات Dmc : 6:30 PM Dmc drama : 8:00 PM
Watchit : 6:30 PM، وART Hekayat : 6:30 PM.

والمسلسل من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة  النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش -  بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

وقد أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الأغنية الخاصة بالعمل والتي حملت صوت النجم أحمد سعد وهي بعنوان “مالناش غير بعضنا”، وكلمات امير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي و صفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.

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