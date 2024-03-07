نهال عنبر لـ صدي البلد عن جميل برسوم : فقدنا فنان عظيم

حرصت الفنانة نهال عنبر على أداء واجب العزاء في الفنان جميل برسوم في كنيسة العذراء المرعشلي بالزمالك.

و قالت نهال عنبر لـ صدي أن الفنان جميل برسوم أب و فنان محترم

و أنه كان لا يعاني من مرض وفقنا لكلام زوجته و آخر تواصل بينهم كان مسلسل حكايتي

وكشف الفنان جميل برسوم في آخر لقاء له مع المذيعة أوركيد سامي عن الشخصيات التي يجسدها في العديد من الأعمال خلال موسم رمضان 2024.



وأوضح أنه يشارك في مسلسل "فراولة"، حيث يجسد شخصية صنايعي ألباليك مطعمة بالأحجار الكريمة و يساند فراوة نيلي كريم في مشاكلها.



وتابع أن دوره في مسلسل عائلة بـ 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

واستطرد أن مسلسل المداح الجزء الرابع يجسد دور دكتور في الرهبنة ، قارئ جيد في أمور العفاريت و الغيبيات و يساعد المداح حمادة هلال دائمًا.

ويشارك في بطولة مسلسل “المداح 4” نخبة من النجوم الكبار مثل حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، سهر الصايغ، حنان سليمان، جميل برسوم ودنيا عبد العزيز، ويأتي هذا العمل من تأليف أمين جلال وإخراج أحمد سمير فرج



وتابع أن دوره في مسلسل عائلة بـ 100 راجل هو كبير الحي و يحل مشاكل الأهالي.

وكان من أبرز الحضور أيضا في تلقى عزائه امس في القاهرة في كنيسة المرعشلي بالزمالك ، بعد إقامة جنازته وعزائه في دمنهور، والعزاء بتنظيم منسقة العزاء دكتور مريم العجايبي وبحضور عدد من الفنانين.

https://youtube.com/shorts/lJNkRy2Nlps?si=zM_DefNL_7Xtzc0C

