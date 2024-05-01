عائشة بن أحمد: جمعتني كيمياء خاصة مع آسر ياسين.. والطفل سليم موهوب بالفطرة

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الأفعال القوية حول مسلسل «بدون سابق انذار»، لافتة إلى أنه عمل توعوي يهم كل أسرة، لأنه لأول مرة يتناول إصابة الأطفال بالأورام الخبيثة.



وأضافت عائشة بن أحمد خلال لقائها فى برنامج It's Showtime على شاشة قناة الحياة، أنها كانت تتمنى التعاون مع المخرج هاني خليفة من قبل ولكن لم تتاح لها الفرصة.

وأشارت إلى أن مسلسل بدون سابق انذار جمعها معه كمخرج وممثل فى وقت واحد والتى جاءت عن طريق الصدفة قائلة :« مكنش المفروض هيمثل دي جت صدفة وقولناله تعالى بقى لمنطقتنا وهو ممثل شاطر ومخرج عبقري».



وأشارت إلى أنها جمعتها كيمياء كبيرة مع الفنان آسر ياسين وخاصة أنهما تجمعهما نفس المدرسة فى التمثيل وكانوا يدعمون بعضهم أثناء تصوير مشاهد الماستر سين، مشددة على الموهبة الكبيرة للطفل سليم الذى لفت الأنظار وكان هدف المسلسل هو تعاطف الجمهور معه.



واستطردت عائشة بن أحمد حديثها خلال لقائها فى برنامج فى برنامج It's Showtime على شاشة قناة الحياة، مشيرة إلى أن المسلسل تضمن العديد من مشاهد الماستر سين لها من بينهم مشهد المواجهة مع آسر ياسين ولحظة اكتشاف إصابة ابنهما بمرض السرطان، بالإضافة لمشهد اللعب مع الطفل سليم والذى جعلها تبكي أثناء قراءة السيناريو.



مسلسل بدون سابق انذار من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، اسلام حافظ، نهال عنبر، وآخرين من إخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة.

