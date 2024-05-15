أخبار التوك شو| بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء.. ومفاجأة حول أسعار الذهب والدولار

تناولت برامج التوك شو اليوم، الأربعاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 في مصر

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 15-5-2024.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 15 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء 15 مايو 2024.



10 مليارات دولار| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج، باستثمارات مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار.



الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية اليوم.. والشعور بالبرودة ليلا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية اليوم، الأربعاء، إذ إن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تدور حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام، مشيرة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، مما يساعد على عدم ارتفاع قيم درجات الحرارة.



تحذيرات مصرية جديدة من عملية رفح .. وزير الخارجية : نرفض قيام إسرائيل بلي الحقائق

أدلى وزير الخارجية سامح شكري للقاهرة الإخبارية بعدة تصريحات هامة حول الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها التصعيد الإسرائيلي.



توافد القادة والزعماء العرب على العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة بالقمة العربية 33

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاحل بتوافد القادة والزعماء العرب على العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في القمة العربية الـ33.

14 مليار دولار| الحكومة: تسلمنا الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تسلم الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

