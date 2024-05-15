الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية اليوم.. والشعور بالبرودة ليلا

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية اليوم، الأربعاء، إذ إن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تدور حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من كل عام، مشيرة إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، مما يساعد على عدم ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وقالت «غانم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومنة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إن معظم مصادر الكتل الهوائية من الشمال، وتأتي من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، موضحة أن هذه الكتل معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها.

وأضافت: «وبناءً على ما سبق، نشعر بالأجواء الربيعية الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري في أوقات النهار»، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة تنخفض في المناطق الجنوبية، بينما أجواء حارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى أنها مائلة للحرارة على المحافظات الساحلية التي تطل على البحر المتوسط خاصة خلال فترة النهار.

وتابعت: «أول ما أشعة الشمس تغيب، وندخل في فترات الليل، ما زالت البرودة مستمرة في الجو في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر في معظم المحافظات الشمالية».