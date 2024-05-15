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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 15 مايو 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء 15 مايو 2024.


 أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.92 جنيه للبيع، و46.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 50.66 جنيه للبيع، و50.53 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 58.91 جنيه للبيع، و58.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 12.51 جنيه للبيع، و12.48 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 152.59  جنيه للبيع، و152.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر الريال السعودى اليوم الدولار

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