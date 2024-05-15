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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني يصل إلى المنامة للمشاركة في القمة العربية الـ33

صدى البلد

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم "الأربعاء"، إلى مملكة البحرين لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين، وكان في استقباله سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وكان الملك عبدالله الثاني، غادر العاصمة الأردنية، ظهر اليوم، فيما تبدأ أعمال القمة غدا الخميس.

ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني، بحضور هيئة الوزارة.

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