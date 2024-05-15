شاهد.. احتفال أبطال فيلم جبل الحريم بانتهاء تصويره

احتفل أمس صناع فيلم «جبل الحريم»، بانتهاء تصويره في مدينة العين السخنة، حيث تواجد أبطال الفيلم جميعهم، وفي مقدمتهم النجمة وفاء عامر ونهال عنبر وأميرة العايدي، وإلهام عبد البديع ونسرين أمين، بجانب مُخرج العمل حسام سلامة والمؤلف فتحي الجندي.



ويعد فيلم جبل الحريم هو الفيلم الأول من نوعه في مصر، حيث يتكون من أبطال نساء فقط، ولن يظهر فيه أي رجل، واسم الفيلم «جبل الحريم»، هو اسم مأخوذ من اسم جبل ومنطقة سياحية في مدينة الغردقة، كانت تذهب لها النساء في الماضي للاستمتاع بمياه البحر وهي منطقة لا يدخلها الرجال.



فيلم جبل الحريم بطولة وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، وأميرة العايدي، وتظهر النجمة سوسن بدر بدور شرف خلال أحداث الفيلم، والعمل من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلام إنتاج بست ميديا إيهاب منير.

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