بعد محاولة اغتياله.. من هو روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا المثير للجدل؟

أكدت وزارة الداخلية السلوفاكية، اليوم، أن رئيس وزراء البلاد تعرض لمحاولة اغتيال.

وأدانت المفوضية الأوروبية، محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا، واعتقلت الشرطة السلوفاكية، المسلح الذي أطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا.

أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو ، اليوم بجروح في إطلاق نار ونقل إلى المستشفى. ووقع الحادث بعد اجتماع للحكومة السلوفاكية في مكان خارج براتيسلافا دون تقديم مزيد من التفاصيل.

الحياة المبكرة والبدايات السياسية

بدأ روبرت فيكو، المولود في 15 سبتمبر 1964 في عائلة من الطبقة العاملة، رحلته السياسية مع الحزب الشيوعي قبيل الثورة المخملية عام 1989، التي أدت إلى تفكك تشيكوسلوفاكيا. عمل فيكو، وهو محامٍ بالتدريب، كممثل لسلوفاكيا لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من عام 1994 إلى عام 2000. وأسس حزب Smer-SD في عام 1999 بعد حرمانه من منصب وزاري من قبل اليسار الديمقراطي، خليفة الحزب الشيوعي.

الحياة السياسية

تتميز مسيرة فيكو السياسية بانتصارات وخلافات انتخابية كبيرة. وحقق حزبه انتصارا ساحقا في عام 2006، ما أوصله إلى مكتب رئيس الوزراء بعد عامين من انضمام سلوفاكيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2009، نجح في قيادة سلوفاكيا إلى منطقة اليورو. ومع ذلك، وعلى الرغم من فوزه في انتخابات عام 2010، إلا أنه فشل في تشكيل ائتلاف.

عاد إلى السلطة بأغلبية ساحقة أخرى في عام 2012، لكنه اضطر إلى الاستقالة في عام 2018 وسط احتجاجات حاشدة على مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوتشياك وخطيبته. في أكتوبر 2023، عاد فيكو لولاية ثالثة كرئيس للوزراء، على رأس ائتلاف شعبوي قومي.

الأيديولوجية السياسية والإجراءات

ويُعرف فيكو بخطاباته القومية والمناهضة للغرب في بعض الأحيان، على الرغم من تمسكه أيضًا بمواقف مؤيدة للاتحاد الأوروبي. وهو معجب بزعماء مثل فلاديمير بوتين وفيكتور أوربان، ومن المعروف أنه يتنقل بين المواقف الأوروبية السائدة والسياسات المحلية القومية الشديدة. وقد اتسمت حكومته بمزاعم الفساد، التي ينفيها باستمرار.

اتخذ فيكو مواقف قوية ضد الهجرة، حيث اشتهر برفض "مجتمع مسلم متميز في سلوفاكيا" ومعارضة زواج المثليين وتبني الأزواج المثليين. خلال جائحة كوفيد-19، ظهر كمعارض صريح للأقنعة وعمليات الإغلاق والتطعيم.

تحديات الفصل الثالث

ويشعر المنتقدون بالقلق من أن فيكو يوجه سلوفاكيا بعيدا عن توجهها المؤيد للغرب، ويجعلها أقرب إلى المسار غير الليبرالي في المجر في عهد أوربان. وشملت التغييرات التشريعية المهمة خلال فترة ولايته الثالثة تفكيك مكتب المدعي العام الخاص بالفساد على مستوى عال، وتخفيف العقوبات على الجرائم المالية، والحد من قانون التقادم في جرائم الاغتصاب. بالإضافة إلى ذلك، أثار اقتراح استبدال هيئة البث العامة بهيئة تسيطر عليها الحكومة معارضة شرسة.

التطورات الأخيرة

تشمل الإجراءات السياسية الأخيرة التي اتخذها فيكو الاستفادة من المشاعر المؤيدة لروسيا لتحدي موقف سلوفاكيا المؤيد للغرب. وفي فبراير، تمت الموافقة على تغييرات قانونية يرى الكثيرون أنها تضعف الحرب ضد الفساد. وفي إبريل، تحركت الحكومة لإلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة، مما أثار مخاوف بشأن حرية الإعلام.

علاوة على ذلك، فاز حليفه المقرب بيتر بيليجريني، وهو أحد المتشككين في أوكرانيا، بالانتخابات الرئاسية، ليخلف زوزانا تشابوتوفا، وهي من أشد المؤيدين لأوكرانيا، والتي قررت عدم الترشح لإعادة انتخابها بسبب تهديداتها بالقتل.

الحادث الأخير

يوم الأربعاء، أصيب روبرت فيكو بالرصاص في هاندلوفا أثناء اجتماعه مع أنصاره. وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى. ويسلط هذا الحادث الضوء على المناخ السياسي المتوتر والطبيعة المثيرة للجدل لقيادته.

خاتمة

لا يزال روبرت فيكو شخصية مستقطبة في السياسة السلوفاكية، معروف بخطاباته القومية وسياساته المثيرة للجدل. وبينما يمضي في فترة ولايته الثالثة، فإن الاتجاه الذي سيتخذه سلوفاكيا فيما يتعلق بالقضايا المحلية والتحالفات الدولية سوف يراقب عن كثب من قبل كل من المؤيدين والنقاد.