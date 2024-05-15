بالصور .. شاهد تجهيز كراسات الإجابة بلجان الإعدادية بالقاهرة قبل الامتحانات بساعات

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد تجهيز كراسات الاجابة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قبل ساعات من انطلاق امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بمدارس محافظة القاهرة .

حيث تنطلق صباح غد الخميس امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في جميع مدارس محافظة القاهرة وسط إلتزام كامل بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية .

ويؤدي الطلاب غدا في لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بمدارس محافظة القاهرة الامتحان في اللغة العربية والخط والاملاء والتربية الدينية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

الخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات .

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة

تجهيز كراسات الإجابة بلجان القاهرة