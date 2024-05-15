لقاء هام بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي

عقدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لقاء حضره نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، إلى جانب القيادييْن في الحركة؛محمد نصر وأسامة حمدان، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، وعضو المكتب السياسي أكرم العجوري.

ووفق وكالة صفا الفلسطينية؛ جرى التداول في أبرز التطورات الميدانية والسياسية على صعيد القضية الفلسطينية.

كما أشاد الطرفان بصمود الشعب الفلسطيني وصبره في المواجهة مع العدو في معركة "طوفان الأقصى"، والتفافه حول المقاومة، وببسالة المقاومة وبطولة المجاهدين في الميدان.

وشدد الطرفان على أن المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، تؤكّد أن خيار الشعب الفلسطيني هو مواصلة النضال لتحقيق أهدافه في التحرير والعودة.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لإنهاء العدوان الصهيوني على غزة، وإنهاء آثاره، وعدم التوصل إلى اتفاق وصفقة تبادل، بسبب التعنّت الصهيوني والدعم الأمريكي له.

وأكد الجانبان على أن ما يجري في معركة "طوفان الأقصى" وفي الذكرى الـ 76 لاحتلال فلسطين، وإقامة الكيان الصهيوني على أرضها، يؤكد أن هذا الكيان إلى زوال.

وثمّن الجانبان دور جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، التي ترسم اليوم معالم معادلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني، وتؤكد أنه لن يكون مقبولاً في المنطقة، وأن الأحرار في أمتنا ينحازون لفلسطين ومقاومتها ضدّ هذا الكيان.