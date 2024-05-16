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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه رسالة هامة لمدرب الزمالك بشأن هذا اللاعب

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة هامة للمدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الزمالك الأول، قبيل المباراة النهائية المرتقبة في كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي، والتي ستقام في الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي. 

شوبير شدد على ضرورة الالتزام بالتشكيلة المثلى دون مغامرات غير محسوبة.

رسالة شوبير إلى جوميز قبل نهائي الكونفدرالية:
في برنامجه «مع شوبير» على «راديو أون سبورت إف إم»، نصح شوبير جوميز بالاعتماد على يوسف أوباما في الهجوم بجانب أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري، عوضًا عن سامسون الذي لم يقدم الأداء المرجو في مباراة الذهاب.

وأوضح شوبير أن هناك تطورات إيجابية حيث شارك مصطفى شلبي في جزء من التدريب يوم الأربعاء، وهناك جهود كبيرة لتجهيزه لمباراة الإياب. كما أشار إلى أن نبيل عماد دونجا بات جاهزًا بنسبة 100%، بينما تأكد غياب شيكابالا عن اللقاء بسبب الإصابة.

يذكر أن فريق الزمالك يحتاج للفوز بهدف دون مقابل في مباراة الإياب لتعويض هزيمته بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بالمغرب، من أجل التتويج باللقب.

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