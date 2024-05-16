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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

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وأطلت ياسمين عبد العزيز، مرتديه توب أنيق وجذاب باللون الاسود مع جاكيت كلاسيك باللون الفضي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال، ووضعت مجموعة من الفصوص اللامعه على وجهها لتكشف جمالها. 

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز 

https://www.instagram.com/reel/C7Bt6DhouOT/?igsh=MnpyZnptang3ejA4

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