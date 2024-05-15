توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة.

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه توب دون أكمام باللون الازرق الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا الزاهد