فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

شاركت الفنانة دينا، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت دينا، مرتدية فستانا قصيرا باللون الذهبي، وتميز الفستان بتصميم بسيط ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا، في المكياج على اختيار الألوان الناعمة للعيون لتبرز جمالها، وفضلت أن يكون احمر الشفاه بألوان النود لتبرز جمال انوثتها.

كما اختارت دينا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو دينا

https://www.instagram.com/reel/C632fo0pQmK/?igsh=aDIyanY0Y2FxcDdk