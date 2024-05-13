فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت شيرين رضا، مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين رضا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار طلاء الشفاة باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت شيرين رضا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور شيرين رضا .