عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

شيرين رضا
شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

txt

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

txt

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

وأطلت شيرين رضا، مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين رضا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار طلاء الشفاة باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت شيرين رضا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز 

وإليكم صور شيرين رضا .

شيرين شيرين رضا صور شيرين رضا اطلالات شيرين رضا اخبار شيرين رضا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

قناة مجانية تذيع لقاء الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين

موضوعات متعلقة

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

لن تصدق .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح بكثرة؟

بملابس رياضية.. جنا عمرو دياب تستعرض رشاقتها

شاهد.. ميرهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور

طريقة عمل الأرز بلبن زي المحلات

فستان جريء.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

بفستان مجسم.. بوسي تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

وزير الصحة ونظيره اليوناني يبحثان فرص التعاون في تطوير وإنشاء مرافق الرعاية

حزب الله يعرض فيديو لاستهداف دبابة إسرائيلية داخل ثكنة عسكرية.. شاهد

من بينها مسكن شهير.. هيئة الدواء تسحب تشغيلات أدوية من الأسواق.. تفاصيل

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

تحقيقات موسعة في تشويه طالبة بـ فيلر فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

بقذائف هاون.. كتائب القسام تعلن استهداف جنود الاحتلال عند معبر رفح الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

فيديو

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-