بالبيجامة.. شيرين رضا تخطف الأنظار بفيديو جديد

نشرت الفنانة شيرين رضا، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة بسيطة.

وظهرت شيرين رضا، مرتديه بيجامة أنيقة من الستان باللون الرمادي والأبيض لتكشف عن بساطتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيرين رضا في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت شيرين رضا، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو شيرين رضا

https://www.instagram.com/reel/C6BnY2co4JU/?igsh=Ymdtb3V2MGV6eGIz