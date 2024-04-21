من غير بطانة.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد

انطلق مهرجان أسوان اليوم في تمام الثامنة مساء، وتستمر فعالياته حتى 25 أبريل الجارى، حيث بدأت الفعاليات بحفل الافتتاح، واستقبال ضيوف المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم على السجادة الحمراء.

وظهرت النجمة رانيا يوسف، في المهرجان مرتديه فستان طويل بدون بطانه باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت، رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور رانيا يوسف

https://www.instagram.com/reel/C5_ly_DLSJ_/?igsh=Y3g3aWg1djN0a2I0