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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من غير بطانة.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جديد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

انطلق مهرجان أسوان اليوم في تمام الثامنة مساء، وتستمر فعالياته حتى 25 أبريل الجارى، حيث بدأت الفعاليات بحفل الافتتاح، واستقبال ضيوف المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم على السجادة الحمراء.

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وظهرت النجمة رانيا يوسف، في المهرجان مرتديه فستان طويل بدون بطانه باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت، رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز 

وإليكم صور رانيا يوسف 

https://www.instagram.com/reel/C5_ly_DLSJ_/?igsh=Y3g3aWg1djN0a2I0

رانيا رانيا يوسف صور رانيا يوسف أسوان مهرجان أسوان

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