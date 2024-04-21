رانيا يوسف وريم البارودي.. شاهد أجرأ الفنانات بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

انطلق مساء أمس حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وبدأ حفل الافتتاح بنعي الراحل الفنان صلاح السعدني.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما .

وأبرزهم غادة عادل وهند صبري؛ استعدادًا لتكريمهما في حفل الافتتاح، وحضر كل من ريم البارودي وسوزان نجم الدين ورانيا يوسف.

وتألقت الفنانات بفساتين مثيرة للجدل حيث ظهرت ريم البارودي بفستان دانتيل ورانيا يوسف بفستان جرئ كما تألقت هند صبري بفستان مميز ونعرض لكم صور الفنانات .

ويضم المهرجان والذي يستمر حتى 24 أبريل الجاري، 76 فيلمًا تمثل 35 دولة ومسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة وأفضل فيلم أورومتوسطي ومسابقة أفلام الورش.