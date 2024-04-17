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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بدلة غريبة.. هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الاسود مع جاكيت مخطط باللون الاسود والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم فيديو هنا الزاهد 

https://www.instagram.com/reel/C53XQRKqYCv/?igsh=MXhhOTYzc2Q5Z3o1ag==

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