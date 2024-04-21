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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان جريء.. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت غادة عبد الرازق، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الزيتي، وتميز الفستان بتصميم لافت ومختلف ليبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت غادة عبد الرازق، تسريحة غير تقليدية لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها المميز. 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، وفضلت اختيار اللون البيج الناعم للشفاه. 

وإليكم صور غادة عبد الرازق 

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