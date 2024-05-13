ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

نشرت الفنانة شيري عادل، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالةأنيقةة.

وأطلت شيري عادل، مرتدية جمبسوت أنيق وجذاب باللون الاسود، وتميز الجمبسوت بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شيري عادل، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت شيري عادل، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور شيري عادل