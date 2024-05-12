فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة فرح الزاهد، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام تستعرض جمالها.

وأطلت فرح الزاهد، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الفوشيا، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد فرح الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت فرح الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو فرح الزاهد

https://www.instagram.com/reel/C61x8_ICiOD/?igsh=MWZ4ZHkzeTV3NG5hYg==