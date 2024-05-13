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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مي سليم
مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وتألقت مي سليم، مرتدية برنس باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاة باللون البني اللامع ليبرز عن جمالها .

كما اختارت مي سليم، أن نضع فوطة على شعرها البني الطويل باللون الأبيض. 

وإليكم فيديو مي سليم 

https://www.instagram.com/reel/C65z1wSsTt7/?igsh=eDkza3pwcXBudm94

مي سليم فيديو مي سليم صور مي سليم اطلالات مي سليم

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