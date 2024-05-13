بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت مي سليم، مرتدية برنس باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاة باللون البني اللامع ليبرز عن جمالها .

كما اختارت مي سليم، أن نضع فوطة على شعرها البني الطويل باللون الأبيض.

وإليكم فيديو مي سليم

https://www.instagram.com/reel/C65z1wSsTt7/?igsh=eDkza3pwcXBudm94