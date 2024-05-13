شاهد.. ميرهان حسين تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت ميرهان حسين، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه قميص كاجوال باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور ميرهان حسين