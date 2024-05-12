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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها

لقاء
لقاء

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. 

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وظهرت لقاء الخميسي، مرتدية شورت باللون الأسود مع تي شيرت طويل وواسع باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من روج الشفاه باللون البينك. 

كما اختارت لقاء الخميسي، تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير، ووضعت كاب باللون الازرق لاكمال اللوك.

وإليكم صور لقاء الخميسي 

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