بفستان جذاب.. هبة مجدي تخطف الأنظار بجمالها وتبرز أنوثتها عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت هبة مجدي، مرتديه فستانًا كاجوال باللون الأسود والاصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هبة مجدي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هبة مجدي ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هبة مجدي