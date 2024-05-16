أبو الغيط: القضية الفلسطينية هيمنت بشكل كامل على أعمال القمة العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية بالبحرين تميزت بشكل كبير عن الكثير من القمم الأخرى لأنها اتسمت بالبساطة والهدوء ولم يكن هناك أي خلافات بالقمة .

وقال أحمد أبو الغيط في كلمته في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات القمة العربية المنعقدة بالبحرين،:" القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة هيمنت بشكل كامل على أعمال القمة العربية ".

وأضاف أحمد أبو الغيط :" القضية الفلسطينية صدر لها بيان خاص من القادة العرب في القمة العربية".

وتابع أحمد أبو الغيط :" القادة العرب والحكومات العربية يشعرون بأهمية التركيز على الأوضاع في قطاع غزة ".

واكمل احمد أبو الغيط :" الحضور في القمة العربية في البحرين كان كبيرا للغاية هذه المرة ، وشارك 21 وزير خارجية دولة عربية في القمة العربية وهذا الأمر لم يحدث من قبل".