مصر ترحب بدعم القمة العربية لترشح "العناني" لرئاسة منظمة اليونسكو

أكدت وزارة الخارجية اليوم الخميس 16 مايو 2024 أن مصر ترحب بقرار القمة العربية في دورتها الـ٣٣ المنعقدة بالمنامة، اعتماد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن قرار القمة العربية، خطوة جديدة هامة لدعم المرشح المصرى الذي أصبح يحظى بالدعم العربى والإفريقي.

وعقدت القمة العربية الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة لأول مرة في التاريخ، بحضور عدد من القادة العرب على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العد السعودي محمد بن سلمان، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وناقشت القمة العربية عدد من الملفات الهامة على رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب التدخل الإثيوبي في الشئون الصومالية بمذكرة التفاهم الغير قانونية الموقعة مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال.