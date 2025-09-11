قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين

يوريتشيتش
يوريتشيتش
رباب الهواري

تحدث الكرواتي كورنيسلاف يوريتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن أبرز التحديات التي واجهته منذ توليه قيادة الفريق، مشيرًا إلى أن أعظم إنجاز حققه حتى الآن يتمثل في قدرته على تغيير عقلية اللاعبين وإعدادهم ذهنيًا لخوض المباريات الكبيرة بثقة أكبر.

وأوضح يوريتشيتش في تصريحات تليفزيونية أن المشكلة الأساسية التي اصطدم بها فور قدومه كانت مرتبطة بالعادات والسلوكيات لدى بعض اللاعبين المصريين، معتبرًا أن التمسك بعادات قديمة قد يعيق عملية التطوير سواء في كرة القدم أو في الحياة بشكل عام. وأضاف أنه عمل منذ البداية على تعديل هذه السلوكيات داخل غرفة الملابس، ليتمكن اللاعبون من التعامل بجدية أكبر مع الضغوط التي تصاحب المواجهات الكبرى.

وتابع المدرب الكرواتي حديثه مؤكدًا أنه عند وصوله سمع كثيرًا عن وجود لاعبين في بيراميدز يعجزون عن الظهور بمستوى قوي أمام الأهلي أو الزمالك، بل واعتادوا ارتكاب أخطاء مؤثرة في مثل هذه المباريات. لكن مع مرور الوقت، وبفضل التدريبات المكثفة والاجتماعات المستمرة، نجح في ترسيخ عقلية جديدة داخل الفريق، ليصبح اللاعبون أكثر جاهزية من الناحية الذهنية والفنية لمثل هذه التحديات.

وأشار يوريتشيتش إلى أن إدارة النادي لم تطلب منه بشكل مباشر تغيير طريقة تفكير اللاعبين أو عقلية الفريق، لكنه أدرك من تلقاء نفسه أن هذا التغيير كان ضرورة حتمية لتحقيق طموحات بيراميدز. وأكد أنه يستمد أسلوبه في العمل من شخصيته وخبراته السابقة، إذ لم يكن لاعبًا موهوبًا على الصعيد الفني خلال مسيرته الكروية، لكنه صنع مشواره بالاجتهاد والإصرار والقتال المستمر، وهي القيم التي يسعى اليوم لغرسها في لاعبيه.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الجانب الذهني يشكل الأساس في الوصول إلى القمة، معتبرًا أن نجاحه في هذا الملف يُعد أكبر إنجاز حققه مع بيراميدز منذ توليه المسئولية الفنية


 

