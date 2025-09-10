\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

يغفل الكثيرون عن فوائد القرنفل المتعددة، فيستعملونه كمطيب للنكهة في الشاي أو القهوة أو كمنكه لبعض وصفات الطعام.

ولكن للقرنفل العديد من الفوائد الطبية والعلاجية لجسم الإنسان، وخاصة الجهاز الهضمي والجهاز الدوري، فضلا عن أنه متوفر ورخيص الثمن وليس له أي أثارٍ جانبية. موقع بولد سكاى يقدم أهم وأبرز فوائد القرنفل وهي :

فوائد القرنفل للكبد

يحتوي القرنفل على كميات عالية من المواد المضادة للاكسدة، والتي تعتبر مثالية لحماية الأجهزة من آثار الجذور الحرة، وخاصة الكبد. القرنفل هو مفيد جدا في مواجهة تلك الآثار مع خصائص كبد لها.

فوائد القرنفل في علاج السكري

تم استخدام القرنفل في العديد من العلاجات التقليدية لعدد من الأمراض. أحد هذه الأمراض هو مرض السكري. حيث أن كمية الأنسولين التي ينتجها القرنفل تعوض نقص الانسولين في الجسم. وقد كشفت الدراسات أن مستخلصات القرنفل تحفز الجسم لإنتاج الأنسولين مما يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

فوائد القرنفل في المحافظة على العظام

يحتوي القرنفل على مركبات فينولية مثل الأوجينول ومشتقاته، مثل فلافونيس، الايسوفلافون وفلافونيدات.

وقد أثبتت الدراسات أن هذه المركبات مفيدة بشكل خاص في الحفاظ على كثافة العظام والمحتوى المعدني للعظم، فضلا عن زيادة قوة الشد من العظام في حالات هشاشة العظام.

فوائد القرنفل في علاج الالتهابات

يحتوي القرنفل على كميات كبيرة من الفينولات، لذلك يستعمل كمادة مضادة للالتهابات تستخدم في العديد من العلاجات العشبية. كما يستخدم زيت القرنفل لعلاج الروماتيزم، والتهابات المفاصل.

كما يذكر أن استنشاق هذا الزيت يمكن أن يخفف من حدة أعراض بعض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال، الزكام، الربو، التهابات القصبة الهوائية، والتهاب الجيوب الأنفية.

فوائد القرنفل في علاج الاسنان

يحتوي القرنفل على زيت اليوجينول والذي يتمتع بتأثير مخدر يزيل الألم، لذلك فقد استخدم القرنفل منذ القدم كعلاج لتسكين آلام الأسنان واللثة بوضعها مباشرة على أماكن الألم، كما أن زيت القرنفل مادّة مطهّرة مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. كما يدخل أيضًا في تركيب العديد من المستحضرات الخاصة بالعناية بالأسنان، اللثة وصحة الفم.

فوائد القرنفل على الجهاز الهضمي

من فوائد القرنفل أنه يعمل على تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية. القرنفل هي أيضا جيدة للحد من انتفاخ البطن، والتهيج المعدي، وعسر الهضم والغثيان. يمكن تفحم القرنفل، مسحوق، وأخذ مع العسل لتخفيف في اضطرابات في الجهاز الهضمي.

للقرنفل تأثير جيد على الجهاز الهضمي فهو يساعد في علاج مشكلات الهضم مثل الانتفاخ، وسوء الهضم. فهو يساعد على تحسين عملية الهضم. كما يخفف أيضا من القيء والإسهال واضطرابات المعدة.

فوائد القرنفل في تقوية المناعة

يعمل القرنفل على تقوية جهاز المناعة من خلال تنقية الدم وتعزيز القدرة على مقاومة العديد من الأمراض. برعم زهرة المجففة من القرنفل يحتوي على مركبات تساعد في تحسين الجهاز المناعي عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تحسين المناعة.

فوائد القرنفل في الحماية ضد السرطان

ظهر الاهتمام الطبي بنبات القرنفل نظرا لخصائصه الكيماوية الوقائية أو المضادة للسرطان. وقد أظهرت الاختبارات أن القرنفل مفيد جدا في السيطرة على سرطان الرئة في مراحله المبكرة.

و قد أشارت بعض الأبحاث إلى أن القرنفل يساعد على الوقاية من السرطان بشكل فعال وخاصة سرطان الرئة، كما أن زيت اليوجينونل المستخلص من القرنفل يساعد على الوقاية من السرطان الناتج عن الملوثات الكيمياشية التي تتسبب في حدوث سرطان القناة الهضمية.

فوائد القرنفل على صحة الفم

يمكن أن يؤخذ القرنفل لعلاج أمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب اللثة. القرنفل تسيطر بشكل كبير على نمو مسببات الأمراض عن طريق الفم، و المسؤولة عن العديد من الأمراض عن طريق الفم. ويمكن أيضا أن تستخدم القرنفل لاوجاع الاسنان نظرا لخصائص المسكنة الخاصة بهم.