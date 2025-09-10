قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين
البابا تواضروس: ندين كل أشكال العنف وسياسة الاعتداء على سيادة الشعوب والدول
السبت الممتاز.. عودة الدوريات الأوروبية الكبرى بمواجهات نارية بعد التوقف الدولي
كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟.. مستشار المفتي يجيب
ضياء رشوان: الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد استمرار الدور المصري
البابا تواضروس يحذر من السعي وراء الصراعات: ستقف أمام الله وتعطي حسابًا
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
رنا عصمت

يغفل الكثيرون عن فوائد القرنفل المتعددة، فيستعملونه كمطيب للنكهة في الشاي أو القهوة أو كمنكه لبعض وصفات الطعام.

 ولكن للقرنفل العديد من الفوائد الطبية والعلاجية لجسم الإنسان، وخاصة الجهاز الهضمي والجهاز الدوري، فضلا عن أنه متوفر ورخيص الثمن وليس له أي أثارٍ جانبية. موقع بولد سكاى يقدم أهم وأبرز فوائد القرنفل وهي :

فوائد القرنفل للكبد

يحتوي القرنفل على كميات عالية من المواد المضادة للاكسدة، والتي تعتبر مثالية لحماية الأجهزة من آثار الجذور الحرة، وخاصة الكبد. القرنفل هو مفيد جدا في مواجهة تلك الآثار مع خصائص كبد لها.

فوائد القرنفل في علاج السكري

تم استخدام القرنفل في العديد من العلاجات التقليدية لعدد من الأمراض. أحد هذه الأمراض هو مرض السكري. حيث أن كمية الأنسولين التي ينتجها القرنفل تعوض نقص الانسولين في الجسم. وقد كشفت الدراسات أن مستخلصات القرنفل تحفز الجسم لإنتاج الأنسولين مما يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

فوائد القرنفل في المحافظة على العظام

يحتوي القرنفل على مركبات فينولية مثل الأوجينول ومشتقاته، مثل فلافونيس، الايسوفلافون وفلافونيدات.

 وقد أثبتت الدراسات أن هذه المركبات مفيدة بشكل خاص في الحفاظ على كثافة العظام والمحتوى المعدني للعظم، فضلا عن زيادة قوة الشد من العظام في حالات هشاشة العظام.

 فوائد القرنفل في علاج الالتهابات

يحتوي القرنفل على كميات كبيرة من الفينولات، لذلك يستعمل كمادة مضادة للالتهابات تستخدم في العديد من العلاجات العشبية. كما يستخدم زيت القرنفل لعلاج الروماتيزم، والتهابات المفاصل.

كما يذكر أن استنشاق هذا الزيت يمكن أن يخفف من حدة أعراض بعض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال، الزكام، الربو، التهابات القصبة الهوائية، والتهاب الجيوب الأنفية.

فوائد القرنفل في علاج الاسنان

يحتوي القرنفل على زيت اليوجينول والذي يتمتع بتأثير مخدر يزيل الألم، لذلك فقد استخدم القرنفل منذ القدم كعلاج لتسكين آلام الأسنان واللثة بوضعها مباشرة على أماكن الألم، كما أن زيت القرنفل مادّة مطهّرة مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات. كما يدخل أيضًا في تركيب العديد من المستحضرات الخاصة بالعناية بالأسنان، اللثة وصحة الفم.

فوائد القرنفل على الجهاز الهضمي

من فوائد القرنفل أنه يعمل على تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية. القرنفل هي أيضا جيدة للحد من انتفاخ البطن، والتهيج المعدي، وعسر الهضم والغثيان. يمكن تفحم القرنفل، مسحوق، وأخذ مع العسل لتخفيف في اضطرابات في الجهاز الهضمي.

للقرنفل تأثير جيد على الجهاز الهضمي فهو يساعد في علاج مشكلات الهضم مثل الانتفاخ، وسوء الهضم. فهو يساعد على تحسين عملية الهضم. كما يخفف أيضا من القيء والإسهال واضطرابات المعدة.

فوائد القرنفل في تقوية المناعة

يعمل القرنفل على تقوية جهاز المناعة من خلال تنقية الدم وتعزيز القدرة على مقاومة العديد من الأمراض. برعم زهرة المجففة من القرنفل يحتوي على مركبات تساعد في تحسين الجهاز المناعي عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، وبالتالي تحسين المناعة.

فوائد القرنفل في الحماية ضد السرطان

ظهر الاهتمام الطبي بنبات القرنفل نظرا لخصائصه الكيماوية الوقائية أو المضادة للسرطان. وقد أظهرت الاختبارات أن القرنفل مفيد جدا في السيطرة على سرطان الرئة في مراحله المبكرة.

و قد أشارت بعض الأبحاث إلى أن القرنفل يساعد على الوقاية من السرطان بشكل فعال وخاصة سرطان الرئة، كما أن زيت اليوجينونل المستخلص من القرنفل يساعد على الوقاية من السرطان الناتج عن الملوثات الكيمياشية التي تتسبب في حدوث سرطان القناة الهضمية.

فوائد القرنفل على صحة الفم

يمكن أن يؤخذ القرنفل لعلاج أمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب اللثة. القرنفل تسيطر بشكل كبير على نمو مسببات الأمراض عن طريق الفم، و المسؤولة عن العديد من الأمراض عن طريق الفم. ويمكن أيضا أن تستخدم القرنفل لاوجاع الاسنان نظرا لخصائص المسكنة الخاصة بهم.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل القرنفل فوائد القرنفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

مصطفي محمد

كواليس جلسة حسام حسن مع مصطفى محمد خلال العودة من بوركينا فاسو

الأرجنتيني سانتياجو كاسترو

الهلال يفتح خط مفاوضات مع بولونيا لضم الأرجنتيني سانتياجو كاسترو

فيرناندو باتشيكو

الفتح السعودي يتعاقد مع الحارس الإسباني فيرناندو باتشيكو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

طرق طبيعية لعلاج لدغات البعوض.. اعرفها

لدغات الباعوض
لدغات الباعوض
لدغات الباعوض

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو

لقطات من افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات 2025

معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات
معرض ميونخ الدولي للسيارات

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد