5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

نحن في موسم بداية الدراسة لعام 2025، وتحتار اعلب الامهات عن مكونات اللانش بوكس الصحي لأطفالها، لذلك نقدم لك أهم المكونات التي يُفضل أن يحتوي عليها اللانش بوكس لضمان وجبة متكاملة وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

افضل مكونات للانش بوكس صحى ..

1-الفاكهة الطازجة:

مثل العنب، أو شرائح التفاح، أو البطيخ، أو الشمام، أو الفراولة، أو التوت، أو الموز.

2- الخضروات:

اختر نوعين على الأقل مثل الجزر، أو الخيار، أو البروكلي، أو الفلفل الحلو، أو الطماطم.

3- البروتين الصحى:

مثل الفاصوليا، أو المكسرات، أو زبدة الفول السوداني، أو الحمص، أو شرائح الديك الرومي أو الدجاج المشوي، أو البيض المسلوق.

4- الحبوب الكاملة:

مثل المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، أو الخبز الأسمر، أو الأرز البني، أو الكينوا، أو الشوفان.

5- منتجات الالبان:

مثل الحليب غير المُنكه، أو الزبادي العادي أو اليوناني، مع كميات صغيرة من الجبن كالقريش.