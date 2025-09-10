قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

أصدر الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا منظما لطريقة احتساب درجات الطالب في الشهادة الإعدادية ابتداء من العام الدراسي ٢٠٢٧- ٢٠٢٨.

ويتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول (٤٠٪؜ من الدرجة الأصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني (٤٠٪؜ من الدرجة الأصلية و (٢٠%) نسبة أعمال السنة للفصلين الدراسيين).

وتوزع درجات أعمال السنة على النحو التالي:

1- الحضور والمواظبة وتخصص له (٥) من الدرجة، ويتم من خلالها تقييم مدى انتظام الطالب والتزامه بالحضور والمشاركة في الأنشطة المدرسية، مع مراعاة أن يتم تطابق الدرجات بين كشف درجات معلم الفصل، ودفاتر شئون الطلبة بالمدرسة.

٢- التقييم الأسبوعي وتخصص له (٥) من الدرجة عن الفصل الدراسي الواحد.

٣- (السلوك) وتخصص له (٥) من الدرجة، ويتم من خلاله تقييم مدى التزام الطالب بالتعليمات والقواعد المقررة، وبأحكام لائحة التحفيز التربوي، والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤.

٤ - كشكول الحصة والواجب وتخصص لهما (٥) من الدرجة، ويتم من خلالهما تقييم مدى إنجاز الطالب للواجبات المدرسية، وحل التدريبات، ويتم تسليم كشوف معتمدة بدرجات أعمال السنة للكنترول قبل أداء امتحان كل فصل دراسي.

وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي ۲۰۲۸/۲۰۲۷ وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.