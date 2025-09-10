قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

مسرح جريمة - أرشيفية
مسرح جريمة - أرشيفية
أحمد مهدي

جريمة مأساوية هزت أركان محافظة الجيزة كشفها بلاغ حريق لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، حيث جرى العثور على جثة سيدة داخل شقة نشب بها حريق ثم العثور على جثة زوجها به جرح طعني على سطح ذات العقار.

القصة الكاملة لجريمة الزوجين في فيصل

جريمة الزوجين في فيصل بالجيزة أثارت جدلا واسعا حول ملابساتها وتفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن الزوج وراء قتل زوجته وإضرام النيران في الشقة ثم محاولته القفز من أعلى سطح العقار وحينما فشل قام بطعن نفسه ليتوفى على سطح العقار.

بدأت تفاصيل وملابسات الجريمة بإخطارا تلقته مديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات الحماية المدنية في الجيزة، أفاد بورود بلاغا من الأهالي تضمن نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل غرب الجيزة.

على الفور إنتقلت 3 سيارات من الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع الحادث وتبين اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات في فيصل وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للوحدات السكنية المجاورة.

وعقب إخماد الحريق تم العثور على جثة سيدة متوفاة داخل الشقة وبها طعنات متفرقة وتبين أنها تعود لمالكة الشقة وباستكمال الاجراءات والفحص تم العثور على جثة أخرى لـ شخص أعلى سطح العقار به جروح طعنية وكانت المفاجأة أنه زوج السيدة المعثور عليها.

شكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتبين أن المعثور على جثته أعلى سطح العقار تزوج من السيدة قبل 15 عاما وأنجب منها 3 أطفال إلا أنه أدمن على تعاطي المخدرات قبل 5 سنوات وتم إيداع ابنائهم في إحدى دور الرعاية.

وكشفت التحريات أن الزوج تم إيداعه مصحة لعلاج الإدمان قبل شهور ثم خرج منها قبل أيام من الجريمة وعاد مرة أخرى لتعاطي المواد المخدرة فنشبت بينه وبين زوجته مشاجرة قام على أثرها بطعنها ثم أضرم النيران في الشقة وتركها وخرج إلى سطح العقار.

وأفاد التحريات أن الزوج صعد إلى سطح العقار وحاول القفز من أعلى إلا أنه فشل فقام بطعن نفسه وظل ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أعلى سطح العقار مكان العثور على جثمانه وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

جريمة الزوجين فيصل محافظة الجيزة حريق مديرية أمن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

النائب طارق شكري

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقوانين الدولية

النائب سامي نصر الله

برلماني: الاعتداء الإسرائيلي على قطر تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه

القطاع الطبي

1500 جنيه بدل مخاطر لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

سيارات SUV
سيارات SUV
سيارات SUV

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد