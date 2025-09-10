جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

جريمة مأساوية هزت أركان محافظة الجيزة كشفها بلاغ حريق لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، حيث جرى العثور على جثة سيدة داخل شقة نشب بها حريق ثم العثور على جثة زوجها به جرح طعني على سطح ذات العقار.

القصة الكاملة لجريمة الزوجين في فيصل

جريمة الزوجين في فيصل بالجيزة أثارت جدلا واسعا حول ملابساتها وتفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين أن الزوج وراء قتل زوجته وإضرام النيران في الشقة ثم محاولته القفز من أعلى سطح العقار وحينما فشل قام بطعن نفسه ليتوفى على سطح العقار.

بدأت تفاصيل وملابسات الجريمة بإخطارا تلقته مديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات الحماية المدنية في الجيزة، أفاد بورود بلاغا من الأهالي تضمن نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل غرب الجيزة.

على الفور إنتقلت 3 سيارات من الحماية المدنية في الجيزة إلى موقع الحادث وتبين اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات في فيصل وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للوحدات السكنية المجاورة.

وعقب إخماد الحريق تم العثور على جثة سيدة متوفاة داخل الشقة وبها طعنات متفرقة وتبين أنها تعود لمالكة الشقة وباستكمال الاجراءات والفحص تم العثور على جثة أخرى لـ شخص أعلى سطح العقار به جروح طعنية وكانت المفاجأة أنه زوج السيدة المعثور عليها.

شكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتبين أن المعثور على جثته أعلى سطح العقار تزوج من السيدة قبل 15 عاما وأنجب منها 3 أطفال إلا أنه أدمن على تعاطي المخدرات قبل 5 سنوات وتم إيداع ابنائهم في إحدى دور الرعاية.

وكشفت التحريات أن الزوج تم إيداعه مصحة لعلاج الإدمان قبل شهور ثم خرج منها قبل أيام من الجريمة وعاد مرة أخرى لتعاطي المواد المخدرة فنشبت بينه وبين زوجته مشاجرة قام على أثرها بطعنها ثم أضرم النيران في الشقة وتركها وخرج إلى سطح العقار.

وأفاد التحريات أن الزوج صعد إلى سطح العقار وحاول القفز من أعلى إلا أنه فشل فقام بطعن نفسه وظل ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أعلى سطح العقار مكان العثور على جثمانه وجرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.