حياتك الأسرية من غير مشاكل.. القصة الكاملة لسقوط دجال الإسكندرية

ظهر نصاب محترف في الإسكندرية يدعي قدرات خارقة للعلاج الروحاني، ليوقع المئات في فخه ويستولى على أموالهم بطرق لا تتوقعها.

قصة مروعة عن استغلال الثقة والضعف، والأجهزة الأمنية تكشف الستار عن هذه الواقعة التي هزت المجتمع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، عبر ادعاء قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام المتهم، الذي له معلومات جنائية مسجلة، بانتحال صفة "معالج روحاني"، واستغلال حاجات المواطنين النفسية والصحية للادعاء بقدرته على علاجهم باستخدام وسائل غير علمية، مدعيًا امتلاك "قدرات خاصة".

كما تبين من التحريات أن المتهم كان يروج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا جمهورًا واسعًا من المواطنين الباحثين عن حلول لمشكلاتهم الشخصية أو الصحية، وموهمًا إياهم بقدرته على مساعدتهم مقابل مبالغ مالية.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم في نطاق دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندري، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على محتوى رقمي يتضمن دلائل واضحة على نشاطه في ممارسة أعمال الدجل والنصب، بما في ذلك رسائل ومحادثات توضح تعامله مع عدد من الضحايا.

بمواجهة المتهم، أقر بمزاولته ذلك النشاط الإجرامي على النحو الذي كشفت عنه التحريات، مستغلًا ثقة البعض وحالتهم النفسية والمرضية للاستيلاء على أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية بحقه.