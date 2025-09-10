الأمن يتدخل.. محامية شهيرة تتهم مجموعة من الأشخاص بالتحرش والاعتداء عليها

حررت محامية شهيرة محضرا في قسم شرطة المقطم ضد مجموعة من الأشخاص لقيامهم بسرقتها والاعتداء عليها والتحرش بها أمام منزلها في المقطم.

محامية تتهم مجموعة أشخاص بالتعدي عليها في المقطم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغ من محامية شهيرة زعمت فيه الاعتداء عليها والتحرش بها وسرقتها على يد مجموعة أشخاص في منطقة المقطم.

وقامت المحامية بتصوير مقطع فيديو أثناء الاعتداء عليها ونشره عبر منصة فيسبوك وأرفقته مع المحضر وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية وضبط الأشخاص المتهمين في الواقعة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.