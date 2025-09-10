قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقل تبعية ميناء أبو طرطور من العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية إلى موانئ البحر الأحمر
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
حوادث

الأمن يتدخل.. محامية شهيرة تتهم مجموعة من الأشخاص بالتحرش والاعتداء عليها

أحمد مهدي

حررت محامية شهيرة محضرا في قسم شرطة المقطم ضد مجموعة من الأشخاص لقيامهم بسرقتها والاعتداء عليها والتحرش بها أمام منزلها في المقطم.

محامية تتهم مجموعة أشخاص بالتعدي عليها في المقطم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغ من محامية شهيرة زعمت فيه الاعتداء عليها والتحرش بها وسرقتها على يد مجموعة أشخاص في منطقة المقطم.

وقامت المحامية بتصوير مقطع فيديو أثناء الاعتداء عليها ونشره عبر منصة فيسبوك وأرفقته مع المحضر وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية وضبط الأشخاص المتهمين في الواقعة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

المقطم محامية قسم شرطة المقطم مديرية أمن القاهرة القاهرة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
لوحات السيارات
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أصوات في سيارتك
