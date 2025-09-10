الداخلية تكشف ملابسات فيديو"التشبث بسيارة أثناء سيرها"بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتشبث بسيارة أثناء سيرها بأحد شوارع القاهرة.

وبعد الفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة والشخصين اللذين ظهرا في الفيديو، وهما سائق السيارة ومقاول.

وبسؤالهما، أفادا بوجود خلافات مالية بينهما بسبب توريد عمالة للعمل في وحدة سكنية تحت الإنشاء، وأن المقاول تشبث بالسيارة أثناء محاولة السائق الانصراف، فاستمر الأخير في القيادة حتى توقف، ثم توصلا إلى اتفاق لإنهاء الخلاف المالي بينهما.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.