دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
وفاة زوجة الراحل تامر ضيائي بعد صراع مع المرض
اكتشفها في أولها.. أعراض سرطان القولون
حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو"التشبث بسيارة أثناء سيرها"بالقاهرة

المتهم
المتهم
كتب – مصطفى الرماح :

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتشبث بسيارة أثناء سيرها بأحد شوارع القاهرة.

وبعد الفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة والشخصين اللذين ظهرا في الفيديو، وهما سائق السيارة ومقاول.

وبسؤالهما، أفادا بوجود خلافات مالية بينهما بسبب توريد عمالة للعمل في وحدة سكنية تحت الإنشاء، وأن المقاول تشبث بالسيارة أثناء محاولة السائق الانصراف، فاستمر الأخير في القيادة حتى توقف، ثم توصلا إلى اتفاق لإنهاء الخلاف المالي بينهما.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية الداخلية القاهرة اخبار الحوادث

