الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول يدعي اقتحام الشرطة لمنزل مواطن بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة باقتحام منزله وتلفيق قضايا لأشقائه بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.



بالفحص تبين قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر "تم ضبطه") بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه حال مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة بجوار مسكنه، والادعاء "على غير الحقيقة" بتعليق صوتى باقتحام رجال الشرطة منزله وتلفيق قضية لأشقائه. كما أمكن ضبط القائم بنشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى (عاطل “له معلومات جنائية”، وضبط بحوزتهما (سلاح نارى " فرد خرطوش" – كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه، فى إطار النكاية بالأجهزة الأمنية لكونهما من العناصر الإجرامية، ولتحقيق نسب مشاهدات عالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.