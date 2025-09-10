قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
حوادث

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الخاصة بأحد الممثلين بمواقع التواصل الاجتماعى، زعم خلاله القائم على النشر بتوجهه للسجل المدنى لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه متوفى منذ 3 أشهر.

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتم ضبط القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبمواجهته، أفاد بأن المقطع المشار إليه تمثيلى يعد محاكاة صوتية لمقطع فيديو آخر تم نشره بتاريخ سابق، وقيامه بنشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو الأول، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر بقيامه بتصوير المقطع خلال عام 2024، ونشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى فى إطار المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

الداخلية مقطع فيديو العجوزة

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
بسمة بوسيل
