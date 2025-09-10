ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الخاصة بأحد الممثلين بمواقع التواصل الاجتماعى، زعم خلاله القائم على النشر بتوجهه للسجل المدنى لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه متوفى منذ 3 أشهر.

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتم ضبط القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبمواجهته، أفاد بأن المقطع المشار إليه تمثيلى يعد محاكاة صوتية لمقطع فيديو آخر تم نشره بتاريخ سابق، وقيامه بنشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو الأول، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر بقيامه بتصوير المقطع خلال عام 2024، ونشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى فى إطار المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.