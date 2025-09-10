مخدرات بـ54 مليون جنيه ومصرع عنصرين خطرين .. الداخلية تداهم أوكار الإجرام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد - مخدرات - سلاح) بمحافظة قنا ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 244 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو – 1800 قرص مخدر – 6 قطع سلاح نارى " 3 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (54) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.