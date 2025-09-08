قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تتسلّم عريضة قانونية تتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال احتلالها لفلسطين
قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟
تطبيق نموذج ITS في مصر | ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟
صاحب مطعم أجنبي يصطدم بسيارة سفير أنجولا في المهندسين
إعادة طلاء المدارس الحكومية وزيادة مساحاتها الخضراء لتحسين البنية التحتية
فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه
تفاصيل إطلاق النار بمفرق راموت بالقدس المحتلة
مسئولة باليونيسف تكشف عن 5 آليات لإحداث تحول جذري لمواجهة أزمة التعلّم
الإسكندرية أولهم| تكريم 10محافظات حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية
مهرجان الأشباح الجائعة.. موروث روحي واحتفال شعبي صيني| تفاصيل
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
وزير التعليم العالي: اليوم الدولي لمحو الأمية فرصة لتعزيز الثقافة ونشر المعرفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه

متهمان
متهمان
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالبحيرة والقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.


عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات – إستعمال قوة- سرقة بالإكراه – حريق عمد – حيازة أسلحة نارية ) بنطاق محافظتى "البحيرة والقليوبية" وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 706 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو ، هيروين ، أيس" – 7300 قرص مخدر– 5 قطع سلاح نارى " 3 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (77) مليون جنيه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

مصرع عنصرين إجراميين مخدرات ب77 مليون جنيه عناصر بؤر إجرامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

أرشيفية

قادة جزر المحيط الهادئ يبدأون اجتماعًا لمناقشة الأمن وتغير المناخ

جانب من عملية رامون بالقدس المحتلة

ارتفاع عدد قتلى عملية القدس إلى 6 .. وتصريحات انتقامية لنتنياهو وبن جفير

جانب من عملية رامون بالقدس المحتلة

5 قتلى جراء عملية إطلاق النار عند مفترق رامون بالقدس المحتلة

بالصور

فتاوى الفنانات عن الحجاب.. ليلى طاهر: ليس فرضا.. إيناس الدغيدي: ربنا لم يكتبه عليا

أمل حجازي
أمل حجازي
أمل حجازي

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة
تكريم وزير الدفاع للقادة

ديانا حداد تخطف الأنظار من عطلتها الصيفية

ديانا حداد
ديانا حداد
ديانا حداد

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد