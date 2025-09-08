فى حملات مكبرة.. مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ77 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالبحيرة والقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.



عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات – إستعمال قوة- سرقة بالإكراه – حريق عمد – حيازة أسلحة نارية ) بنطاق محافظتى "البحيرة والقليوبية" وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 706 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو ، هيروين ، أيس" – 7300 قرص مخدر– 5 قطع سلاح نارى " 3 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (77) مليون جنيه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.