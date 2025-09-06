مصرع مجرمين وضبط مخدرات بـ41 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين ببنى سويف والمنيا| صور

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى “ بنى سويف - المنيا ”.



أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى جنايات " مخدرات - سلاح نارى - مقاومة سلطات – سرقة بالإكراه) بنطاق محافظتى "بنى سويف والمنيا " وضبط باقى عناصر هذه البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 400 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو ، هيدرو" – 1000 قرص مخدر لعقار التامول – 67 قطعة سلاح نارى " 14 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، 33 فرد خرطوش، طبنجة ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 41 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



