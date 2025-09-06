قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حوادث

مصرع مجرمين وضبط مخدرات بـ41 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين ببنى سويف والمنيا| صور

المتهمين
المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى “ بنى سويف - المنيا ”.
 

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر  غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. 

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى جنايات " مخدرات - سلاح نارى - مقاومة سلطات – سرقة بالإكراه) بنطاق محافظتى "بنى سويف والمنيا " وضبط باقى عناصر هذه البؤر ، وبحوزتهم (قرابة 400 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو ، هيدرو" – 1000 قرص مخدر لعقار التامول – 67 قطعة سلاح نارى " 14 بندقية آلية، 19 بندقية خرطوش، 33 فرد خرطوش، طبنجة ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 41 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.


 

محسن محيي الدين
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
حميد الشاعري
