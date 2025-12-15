قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خلصت على ابنها.. إحالة أوراق سيدة وعشيقها لمفتي الجمهورية

هيئةالمحكمه
هيئةالمحكمه

أصدرت جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية قرارها بإحالة أوراق سيدة وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهما وحددت جلسة 16 فبراير للنطق بالحكم وذلك بعد قيامها بمعاونة عشيقها المتهم الثاني، فى الواقعة ، بقتل نجلها والتخلص منه بدس اقراص مخدرة له   أثناء قيامها بعلاقة محرمة رفقة المتهم الثاني بنطاق مركز نبروه.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة فى القضية رقم 8764 لسنة 2025 جنايات مركز نبروه والمقيدة برقم 2893 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.


كان المستشار الدكتور مصطفى تركيا المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال كل من «ثريا عماد عنتر جعفر،17 عاما ،مقيمه مركز نبروه، و الحمدي محمد رضا محمدي،  22عاما  ، مقيم مركز نبروه» الى محكمة الجنايات المختصة لانهما فى 22/8/2025 بدائرة مركز نبروة، محافظة الدقهلية ارتكبت المتهمة الاولى جريمة قتل نجلها المجني عليه كريم النسب عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتا لنية وعقدت العزم على قتلة واعدت لذلك الغرض عقار يتسبب عنها الموت عاجلا او اجلا "عقار الكلوزابكس"،ودستها داخل حلواه ولم تاخذ في نجلها الا ولا ذمة فاطعمته اكثر من مرة الطعام المسموم محدثة اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته قاصدة من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.


كما ارتكب المتهم الثاني جريمته بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهمة الاولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول بان حرضها على ازهاق روح المجني عليه واتفق معها على ذلك وابتاع لها جواهر يتسبب عنها الموت عاجلا ام اجلا "عقار الكوزابكس"،المستخدمة فى ارتكاب الجريمة وقدمها لها فتمت الجريمة بناء على التحريض .


وشهدت "شيرين.س.ع"، والدة المتهمة الاولى بتحقيقات النيابة العامة انها باتصال علمها من كريمتها انه على اثر رغبتها رفقة المتهم الثاني اقامة علاقة جنسية وحال تواجد الطفل المجني عليه مستيقظا انذاك قاما باعطاءه عقار منوم محدثين اصابته التي اودت بحياته.  
 

الدقهلية جنايات المنصورة محكمه

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

