تفاصيل العثور على شخص مسجى على ظهره ويبدو عليه تأثير تعاطيه للمواد المخدرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مسجى على ظهره ويبدو عليه تأثير تعاطيه للمواد المخدرة بالإسماعيلية.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "له معلومات جنائية" وبحوزته كمية من مخدر الشابو ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.