جثـ.ـة طائرة.. كواليس مصرع سيدة وطفلتها في تصادم أعلى دائري الوراق
عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
يوريتشيتش: حلمي التتويج بالدوري مع بيراميدز.. وأتمنى ضم إمام عاشور ودونجا
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض
هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك
بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم
فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد

حسن رضوان

 جاء قانون العمل الجديد ليحسم الجدل حول مصير عقود العاملين في حالات بيع المنشآت أو انتقال ملكيتها، مؤكدًا أن حقوق العمال لا تسقط بتغيير صاحب العمل، وأن المرأة العاملة تحظى بحزمة من الامتيازات الداعمة لاستمرارها في سوق العمل دون تمييز، في خطوة تعزز من استقرار سوق العمل وتحمي حقوق العاملين،

وينص القانون صراحة في مادته الـ11 على أن اندماج المؤسسة أو بيعها أو انتقالها بالهبة أو الوصية أو حتى المزاد العلني، لا يُنهي علاقة العمل مع الموظفين القائمين، مشيرًا إلى أن المالك الجديد يصبح مسؤولًا بالتضامن مع المالك السابق في تنفيذ كافة التزامات العقود.

استقرار وظيفي رغم انتقال الملكية

بموجب القانون، يظل عقد العمل قائمًا بنفس شروطه دون تغيير، ويُمنع المساس بأي من حقوق العاملين أو التعرض لمكتسباتهم نتيجة أي تصرف قانوني يخص المنشأة. هذا النص يمثل صمام أمان حقيقي للعمال ويؤسس لبيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

 دعم حقيقي للمرأة العاملة

كما رسخ قانون العمل الجديد لحقوق المرأة العاملة، خصوصًا في ما يتعلق بالأمومة ورعاية الطفل. فقد نصّت المادة 54 على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، بشرط تقديم شهادة طبية، على ألا تتكرر هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات خلال مدة الخدمة.

تخفيض ساعات العمل وحماية من الفصل

وتُخفَّض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا بدءًا من الشهر السادس، ولا يجوز إلزامها بأي عمل إضافي حتى 6 أشهر بعد الولادة. كما يحظر القانون فصل المرأة أثناء إجازة الوضع أو بعدها، إلا في حال وجود سبب مشروع ومثبت قانونًا.

وفي حالة ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة، يحق لصاحب العمل وقف أجرها واسترداد ما دُفع، مع الاحتفاظ بحق المساءلة التأديبية.

فترات رضاعة مدفوعة الأجر

أيضًا، تُمنح العاملة فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا، بجانب فترة الراحة المقررة، ويتم احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل دون أي تأثير على الأجر.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

حكم التشارك في الطعام بإناء واحد

حكم مشاركة الطعام والشراب في إناء واحد.. الإفتاء توضح

الاستماع إلى القرآن عبر الراديو

هل نثاب على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو؟.. الإفتاء توضح

السلع التموينية

السلع التموينية زائدة عن حاجتي فهل يجوز إخراجها للفقراء.. واعظة بالأوقاف تجيب

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

