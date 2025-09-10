رحلت الأجهزة الأمنية في القاهرة البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية من قسم الشرطة بقطاع القاهرة الجديدة إلى مركز الإصلاح والتأهيل.

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ"سوزى الأردنية"، ووالدها أيمن محمد الدسوقي ووالدتها سحر يوسف عبد العظيم مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إليكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية والشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربية ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندى، وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحى.

وكشف أمر الإحالة، في أمر منع من التصرف رقم 171 لسنة 2025 أوامر تحفظ، في القضية رقم 1890لسنة 2025، والمقيدة برقم 220 لسنة 2025 حصر تحقیق شئون اقتصادية، وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن تخلص وقائع القضية فيما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المحرر فى 2/8/2025 بمعرفة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ عاطف منصور أحمد، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية ، وذلك لقيامها بنشر كمحتوى على موقع التواصل الاجتماعي اليتك توك بالتعدي فيه على قيم و مبادئ المجتمع المصري وانتهاكها الحرمة الحياة الخاصة.

كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات و المحرر بمعرفة أحد الضباط أثبت فيه ورد التقرير الفني والمرفق بالمحضر والمحرر معرفة الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة والمتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب علي موقع التواصل الاجتماعي تيك توك والمسمى (سوزي المستخبية el Soozz تقوم مستخدمته بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها بشخصها متلفظه بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام.