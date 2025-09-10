قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

السلع التموينية زائدة عن حاجتي فهل يجوز إخراجها للفقراء.. واعظة بالأوقاف تجيب

عبد الرحمن محمد

 أوضحت الدكتورة دينا أبو الخير الواعظة بوزارة الأوقاف أن السلع التموينية التي يحصل عليها المواطن ولا يحتاجها لا يجوز أن تُخزن أو تُحتكر، بل الواجب توزيعها على من هم في حاجة فعلية إليها. 

وأكدت أن الاستفادة الشخصية من هذه السلع دون احتياج تُعد من أكل أموال الناس بالباطل.

جاء ذلك خلال حديثها ببرنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"

وشددت على أن السلع التموينية تُصنف كمال عام مملوك للدولة، ويجب التعامل معه وفق الضوابط الشرعية، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة".

وفي وقت سابق أكدت دينا أبو الخير أن النفس البشرية تواجه ثلاثة دواعي رئيسية، أولها داع من الشيطان يحثها على الوقوع في الذنوب والمعاصي، وثانيها داع من الملك يوجهها إلى طريق الطاعة والالتزام بالأخلاق، وثالثها داع داخلي يسعى وراء شهوات الدنيا.
وأوضحت أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن جهاد النفس يتمثل في مقاومة هذه الدوافع، والالتزام بما أحله الله، والابتعاد عما حرم حفاظا على النفس البشرية، مشيرة إلى أن أوامر الله عز وجل ونواهيه كلها تأتي لمصلحة الإنسان وحمايته.

وأضافت أبو الخير، أن الإنسان قد يضعف أحيانا ويقع في الذنب أو المعصية، لكن هذا لا يعني نهاية المطاف، فباب التوبة مفتوح أمام الجميع، مؤكدة أن المماطلة والتسويف في التوبة من عمل الشيطان، وأن على المسلم أن يبادر دائما بالعودة إلى طريق الله دون تأجيل.

وشددت الداعية على أن جهاد النفس لا يكتمل إلا بالصبر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن يتصبر يصبره الله»، موضحة أن أعظم عطاء يمنحه الله لعباده هو الصبر، الذي يعينهم على الثبات في الطاعة، والابتعاد عن الذنوب، والتحمل عند الابتلاء

