ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

أثار مقطع فيديو قصير حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إحدى المناطق الجبلية النائية شمال شرقي كازاخستان قرب الحدود الصينية، حيث أظهر ما يشبه بابًا صخريًا عملاقًا محفورًا في الجبال.

الفيديو الذي لم تتجاوز مدته نصف دقيقة كشف عن مدخل نصف دائري ضخم بدا شبيهًا بأبواب المعابد أو الحصون القديمة.

وأثار المشهد تكهنات واسعة بين من اعتبره دليلًا على حضارات فضائية، وآخرين رجّحوا وجود أسرار مخفية خلفه.

في المقابل، أوضح خبراء جيولوجيون أن التكوين قد يكون مجرد ظاهرة طبيعية ناجمة عن تآكل الصخور واختلاف طبقاتها عبر الزمن.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/_ghpXsEfigA