أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
مدرب سويسري سابق على أعتاب تدريب الأهلي.. تفاصيل
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

مروج حسني

أثارت قضية وفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، تطورات جديدة بعد نشر شقيقه عمرو الدجوي تقريرًا صادِمًا يشير إلى أن الوفاة لم تكن انتحارًا كما رجّحت التحقيقات الأولية، بل جريمة قتل احترافية.

وأوضح التقرير، الذي أعده خبراء في الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وجود شواهد تؤكد ذلك، منها نقاط عمياء في كاميرات المراقبة، وآثار تسلق على سور الفيلا، وكدمات واضحة، إضافة إلى ترجيح تعرضه للتخدير قبل مقتله.

كما أُشير إلى اختفاء أوراق مهمة وجهاز حاسوب يوم الحادث وطالب عمرو الدجوي بإعادة فتح التحقيق تحقيقًا للعدالة وكشف الحقيقة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

أحمد الدجوي عمرو الدجوي نوال الدجوي حفيد نوال الدجوي

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

جانب من الحدث

اجتماع لإعداد لائحة وحدة التميز الحكومي بجامعة الوادي الجديد

رئيس جامعة الأقصر تتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد وتشهد المقابلات الشخصية بكلية السياحة والفنادق

رئيس جامعة الأقصر تتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد وتشهد المقابلات الشخصية بكلية السياحة والفنادق

برنامج تدريبي بتعليم الاسكندرية

فريق سفراء التطوير يبدأ تدريب 1063 معلمًا لمادة الرياضيات بالإسكندرية

