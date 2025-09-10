اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

أثارت قضية وفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، تطورات جديدة بعد نشر شقيقه عمرو الدجوي تقريرًا صادِمًا يشير إلى أن الوفاة لم تكن انتحارًا كما رجّحت التحقيقات الأولية، بل جريمة قتل احترافية.

وأوضح التقرير، الذي أعده خبراء في الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وجود شواهد تؤكد ذلك، منها نقاط عمياء في كاميرات المراقبة، وآثار تسلق على سور الفيلا، وكدمات واضحة، إضافة إلى ترجيح تعرضه للتخدير قبل مقتله.

كما أُشير إلى اختفاء أوراق مهمة وجهاز حاسوب يوم الحادث وطالب عمرو الدجوي بإعادة فتح التحقيق تحقيقًا للعدالة وكشف الحقيقة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

